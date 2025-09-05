Monti: “Mi aspetto di più da Dodò. Ranieri? Il cambio non è una bocciatura”

Gianfranco Monti, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato di alcuni singoli della Fiorentina:
Kean le occasioni le ha avute, ma non le ha sfruttate. Sono curioso di vederlo con Retegui, sembra la coppia Piccoli-Kean. Può servire al nostro bomber. Dodò in questi anni non ha fatto la differenza. Mi aspetto dei gol e assist da lui. Come da Gosens mi aspetto cinque gol. I gol devono arrivare da tutti. Sono curioso di vedere come Pioli metterà in campo questa squadra. L'unico dubbio è il terzo di centrocampo chi sarà tra Sohm e Mandragora.
Lo reputo un ragazzo intelligente. E' chiaro non fosse contento quando è stato tolto per scelta tecnica. Questa cosa aiuta a crescere. Se vuoi stare in una squadra importante devi dare il 110%. Se l'allenatore vede che ci sono delle difficoltà ti toglie, ma non vuol dire che hai perso il posto. La difesa dovrebbe essere cambiata il meno possibile.
