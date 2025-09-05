Vanni Sartini, tifoso viola ed ex allenatore Vancouver Whitecaps, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno in merito alle prime uscite della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv L’opinione: “Fiorentina un cantiere aperto. Ecco cosa chiede Pioli a Gudmundsson”
news viola
L’opinione: “Fiorentina un cantiere aperto. Ecco cosa chiede Pioli a Gudmundsson”
Vanni Sartini, tifoso viola ed ex allenatore Vancouver Whitecaps, sulle prime uscite della Fiorentina e il ruolo di Gudmundsson
Queste prime due partite sono servite a Pioli per capire l'assetto. Sta cercando la quadratura, ma è normale soprattutto quando giochi a mercato aperto. E' un cantiere aperto. Nel calcio di oggi non puoi avere una sola soluzione, devi essere pronto a cambiare. L'unico punto fermo per ora è la difesa a tre perché Dodò e Gosens aumentano la qualità invece che fare i terzini puri. Per il resto ci si può sbizzarrire tanto.
Gudmundsson—
Non gioca da solo, anche il gioco deve metterlo in grado di fare i suoi colpi. Contro il Torino ho sentito Pioli chiedere a Gudmundsson di allargarsi, cercare spazi. Molte indicazioni venivano date a lui per poter svariare. Vuol dire che Pioli ci punta tanto. Penso che gli altri giocatori come Fazzini gli possano mettere un po' di pepe. La squadra deve aiutarlo, ma lui deve aiutare la squadra.
Nicolussi Caviglia—
Il suo acquisto avrà un peso, è un ottimo giocatore che da più soluzioni. Sono curioso di vedere come Pioli vorrà impostare il centrocampo. Voglio vedere se alternerà lui e Fagioli con Mandragora o Sohm. Oppure se vuole mettere un mediano e due mezz'ale con più qualità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA