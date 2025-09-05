La Gazzetta scopre Lamptey: “Lo chiamano ‘Rocket’. Che velocità per il vice Dodò”

Il soprannome è "Rocket", il razzo per la sua grande velocità, arriva dalla Premier League ed è un profilo tutto da scoprire in Serie A. Tariq Lamptey è la scelta della Fiorentina come vice-Dodo, ruolo rimasto scoperto la scorsa stagione e ora affidato a un terzino di qualità, abile a tutta fascia per la sua capacità di corsa e affondi.

Ha tecnica, dribbling con capacità offensive e la sua grande sfida sarà pure quella di ritagliarsi spazio in concorrenza con un (quasi) intoccabile Dodo. Ma è chiaro che nei periodi di gare ogni tre giorni, fra campionato e Coppe, il suo apporto sarà fondamentale anche perché può giocare terzino, sia quarto che quinto di destra. In più è adattabile sulla sinistra. Era in scadenza con il Brighton a giugno 2026 e la Fiorentina se lo è aggiudicato per 6 milioni di euro più bonus, facendogli firmare un triennale, con opzione di un altro anno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.