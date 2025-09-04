Franchi, lavori in salita e proteste politiche in attesa del Napoli

Restyling al Franchi tra ritardi e scontri politici. La Fiorentina attende l’agibilità per il match col Napoli e chiarezza sui lavori .

Lo stadio Artemio Franchi riapre sabato per Fiorentina-Napoli dopo i lavori estivi, ma resta forte l’incertezza sul cronoprogramma. In tribuna e Maratona sono stati completati interventi di restauro e consolidamento, mentre in curva Fiesole si è arrivati solo alle opere di fondazione. Senza un piano definitivo, il completamento dei lavori entro il 2026, anno del centenario viola, appare in salita.