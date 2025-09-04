Franchi, lavori in salita e proteste politiche in attesa del Napoli

Viola News
la Repubblica

Franchi cantiere
Restyling al Franchi tra ritardi e scontri politici. La Fiorentina attende l’agibilità per il match col Napoli e chiarezza sui lavori .
Lo stadio Artemio Franchi riapre sabato per Fiorentina-Napoli dopo i lavori estivi, ma resta forte l’incertezza sul cronoprogramma. In tribuna e Maratona sono stati completati interventi di restauro e consolidamento, mentre in curva Fiesole si è arrivati solo alle opere di fondazione. Senza un piano definitivo, il completamento dei lavori entro il 2026, anno del centenario viola, appare in salita.

La questione è diventata politica: Massimo Sabatini (Lista civica Schmidt) ha accusato il Comune di aver realizzato “solo ritocchi”, mentre Marco Burgassi (Pd) ha difeso la complessità degli interventi. La Fiorentina osserva con preoccupazione: il dg Alessandro Ferrari ha ammesso che “i tempi non promettono bene”, mentre Rocco Commisso resta disponibile a un project financing solo con certezze sulla chiusura del cantiere.

Intanto si attende l’agibilità dell’impianto per il debutto stagionale dei viola e la decisione sulle limitazioni alla trasferta dei tifosi del Napoli, con il divieto in arrivo per i residenti in Campania. Lo scrive La Repubblica.

