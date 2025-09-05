Bucchioni: “Contro il Napoli serve equilibrio. Preoccupato dal ruolo di Gud”

Cambio tattico—
La duttilità delle squadre è un valore assoluto. Pioli insisterà su questo modulo, ma puoi variare. Fortini può essere un'arma sulla sinistra. Il 3-4-2-1 è un po' complicato perché i due esterni non entrano dentro il campo per dare superiorità. Ora hai le soluzioni.
La difesa—
Comuzzo deve imparare, ci devi lavorare. Kouadio mi piace molto. Dodò è molto rapido, può stare in certe situazioni nei tre. Ranieri a sinistra del lavoro l'ha fatto e nei movimenti può migliorare. Poi ai Viti, le soluzioni in organico ci sono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA