Bucchioni: “Contro il Napoli serve equilibrio. Preoccupato dal ruolo di Gud”

Enzo Bucchioni
Il commento di Enzo Bucchioni sulla prossima giornata di campionato in cui la Fiorentina affronterà il Napoli
Redazione VN

Enzo Bucchioni, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina guardando alla sfida con il Napoli:

Mi aspetto una crescita della manovra e della fluidità. Nicolussi Caviglia da i tempi di gioco, fa girare la manovra. Ma in questa fase di studio tornerei a fare un classico 3-5-2. In questo momento il Napoli è più avanti, cercherei più equilibrio in questa gara. Non penso che contro il Napoli si vedranno le due punte. Le risorse le hai, ma all'inizio gli devi chiudere gli spazi. Il ruolo di Gudmundsson mi preoccupa. Gudmundsson è un ricamatore e ora rallenta il gioco. Deve dare palla di prima e andare negli spazi per le sue caratteristiche.

Cambio tattico

—  

La duttilità delle squadre è un valore assoluto. Pioli insisterà su questo modulo, ma puoi variare. Fortini può essere un'arma sulla sinistra. Il 3-4-2-1 è un po' complicato perché i due esterni non entrano dentro il campo per dare superiorità. Ora hai le soluzioni.

La difesa

—  

Comuzzo deve imparare, ci devi lavorare. Kouadio mi piace molto. Dodò è molto rapido, può stare in certe situazioni nei tre. Ranieri a sinistra del lavoro l'ha fatto e nei movimenti può migliorare. Poi ai Viti, le soluzioni in organico ci sono.

