Valcareggi: “Piccoli vale i soldi spesi. Kean? Pioli deve lasciarlo libero”

Le parole di Furio Valcareggi sul mercato fatto dalla Fiorentina in questa sessione estiva e cosa serve a Kean per rendere al meglio
L'ex procuratore e attuale opinionista sportivo, Furio Valcareggi, ha commentato ai microfoni di Lady Radio il momento della Fiorentina, partendo dal mercato svolto:

Al mercato viola ho dato 7 , perché ad inizio stagione bisogna essere incoraggianti. Se poi a maggio i nuovi acquisti non avranno rispettato le attese allora cambieremo idea. Mi è piaciuto tutto, anche l'acquisto di Piccoli, nonostante sia costato molto. Lui è un attaccante di assoluto valore, ha già fatto tanti gol. I soldi che ha pagato la Fiorentina li può valere. Facesse 15 gol avrebbe già ripagato la spesa.

Parlare di difesa a tre o a quattro è un concetto vecchio. Quando la squadra non ha la palla tutti difendono e quanto ce l'ha tutti attaccano.

Su Kean meno cose vengono dette e meglio è per lui. Va lasciato fare e andare dove vuole. È un cavallo di razza che deve essere lasciato libero e Pioli, che è un allenatore intelligente, lo sa bene. Ha le potenzialità per essere un attaccante che segna un gol a partita.

