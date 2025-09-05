Valcareggi: “Piccoli vale i soldi spesi. Kean? Pioli deve lasciarlo libero”

L'ex procuratore e attuale opinionista sportivo, Furio Valcareggi, ha commentato ai microfoni di Lady Radio il momento della Fiorentina, partendo dal mercato svolto:
Al mercato viola ho dato 7 , perché ad inizio stagione bisogna essere incoraggianti. Se poi a maggio i nuovi acquisti non avranno rispettato le attese allora cambieremo idea. Mi è piaciuto tutto, anche l'acquisto di Piccoli, nonostante sia costato molto. Lui è un attaccante di assoluto valore, ha già fatto tanti gol. I soldi che ha pagato la Fiorentina li può valere. Facesse 15 gol avrebbe già ripagato la spesa.
Sul modulo—
Parlare di difesa a tre o a quattro è un concetto vecchio. Quando la squadra non ha la palla tutti difendono e quanto ce l'ha tutti attaccano.
Su Kean—
Su Kean meno cose vengono dette e meglio è per lui. Va lasciato fare e andare dove vuole. È un cavallo di razza che deve essere lasciato libero e Pioli, che è un allenatore intelligente, lo sa bene. Ha le potenzialità per essere un attaccante che segna un gol a partita.
