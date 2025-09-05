Sandrelli: “Gudmundsson così non serve a nulla. Fazzini merita spazio”

Il giornalista Massimo Sandrelli, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Non puoi far partire un campionato con ancora le squadre piene di giocatori che devono partire. Ora fortunatamente Pioli ha la squadra finita e potrà decidere come gestire il suo centrocampo. Io penso che il valore della squadra è buono quest'anno. Gli si può dire tanto a Commisso, ma in questo mercato i soldi li ha tirati fuori, tenendo anche tutti i giocatori più forti. Ora la Fiorentina sta smaltendo gli errori del passato, rimettendosi apposto. Gli elementi messi a disposizione da Pradè per Pioli sono buoni.
Su Nicolussi Caviglia, Fazzini e Gudmundsson—
A me per quel poco che ho visto sembra un buon giocatore. Pioli penso che lo utilizzerà al meglio. Fazzini è un giocatore di grandissima qualità, merita di giocare, di avere più spazio. E' uno dei migliori talenti del nostro calcio. Poi c'è il rebus di Gudmundsson. Se gioca così non serve a nulla, così è poco. Non basta. Se devo vedere l'islandese così è meglio puntare su Fazzini o Fagioli in quella posizione.
