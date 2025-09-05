Santoni: “Kean e chi altro in nazionale dei viola? Situazione drammatica”

Andrea Santoni, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare di Nazionale e Fiorentina. Queste le sue parole:
Le parole del giornalista Andrea Santoni sulla situazione drammatica che sta passando la nazionale italiana di calcio
Gattuso riparte dai soliti? Per forza, i calciatori non nascono come i funghi. Lui parte sapendo che dovrà andare a giocarsi l'accesso ai Mondiali agli spareggi, perché la Norvegia è irraggiungibile. Se altri viola oltre Kean possono ambire alla nazionale? Se fai bene nel tuo club arrivi in nazionale, ma non sempre è così. Si sta sempre più riducendo l'area di convocabilità, simo intorno al 30%. Siamo in una situazione drammatica. Se continuiamo così, non conterà più nemmeno questo. Ci sono pochi giocatori.
