Flachi: “Kean deve trovare delle alternative. A centrocampo bisogna rischiare”

"La sosta capita a pennello per la Fiorentina. Ancora manca qualcosa nel gioco di Pioli, anche con il cambio modulo. Piccoli ha le potenzialità di diventare un ottimo attaccante, fino ad ora aveva sempre giocato in squadra piccole. Bisogna dargli tempo, di arrivare a memorizzare le richieste di Pioli. Fazzini mi piace, e dipenderà molto da cosa decide Pioli. Può essere un'alternativa a Gudmundsson, oppure giocargli vicino. Svaria molto ed ha una bella corsa. Tanto ruota attorno a Gudmundsson , con Fazzini come alternativa. Pioli sta cercando di avere un gioco offensivo, risaltando la qualità dei suoi giocatori. Serve verticalizzare maggiormente per Gudmundsson, le mezz'ali devono averse la personalità di rischiare il passaggio"

L'attacco: "Con gli acquisti che hanno fatto, non credo che la Fiorentina cambi più il proprio centrocampo. Ancora il Gudmundsson di Genova non l'abbiamo visto, se non in qualche gara lo scorso anno. Per Gudmundsson non è un problema fisico, ma bisogna vedere più giocate, saltare l'uomo e tentare il tiro. Le squadre non lasciano più lo spazio in profondità a Kean, lui deve essere bravo a trovare le alternative. Sono convinto che la Fiorentina farà una bella stagione e che Pioli troverà il vestito giusto a questa squadra. Pongracic si fa rispettare, e speriamo che possa cominciare anche a segnare. Se Fortini è rimasto vuol dire che Pioli ci crede, deve essere bravo a cogliere le occasioni, ma non è facile giocare al posto di Dodò. Deve giocare nel suo ruolo, altrimenti rischi di disorientarlo."