Ferrara: “La Fiorentina dipende da due giocatori. Voglio vedere Fortini”

"La Fiorentina ha speso molto, però la formazione titolare è più o meno quella dello scorso anno. Pioli ha fatto bene a provare le due punte a Torino, cercando di imitare l'Inter. Ma dubito che lo rifaccia contro il Napoli, dato che a centrocampo loro sono fortissimi. Io punto molto su Fortini a sinistra. Sono molto curioso di vedere come Pioli si approccierà al Napoli. Gli isterismi non hanno senso , bisogna cercare di ragionare su quello che non va. Nicolussi per me sarà un giocatore importante, dato che Fagioli ragiona da mezz'ala, ma non è un metronomo."

Gli elementi chiave: "Pioli voleva un regista, come nel suo Milan. La Fiorentina ha due artisti, Gudmundsson e Fagioli. Se i giocatori nati per l'inventiva non emergono alla fine il gioco ristagna. C'è bisogno di quei giocatori, e la crescita della squadra dipende molto da loro. Se per Fortini sono state rifiutate certe offerte un motivo c'è. Parisi ha le ultime occasioni, deve togliersi di dosso la pressione. Quest'anno ci sono alternative. Piccoli non è quello che furono Mutu e Baiano per Toni e Batistuta, è più simile a Kean."