CorSport: “Parisi dovrà far ricredere Pioli. L’allenatore ha scelto Fortini”

Poteva essere una delle partenze in extremis della sessione estiva, poi Parisi è rimasto a Firenze e proverà a insidiare i suoi colleghi. Il compito dell’ex Empoli è far ricredere Pioli, che alla luce del suo rendimento in ritiro ha scelto di puntare su altri giocatori (difatti gli ha preferito Fortini). Ora il classe 2000 è chiamato ad alzare il livello delle proprie prestazioni, altrimenti rischia di rimanere fuori dal giro dei terzini non scendendo in campo quasi mai. Emergere è soprattutto nel suo interesse, poi a gennaio si vedrà. Lo scrive il Corriere dello Sport.