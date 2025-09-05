Viola News
Corriere Fiorentino

CorFio: “Franchi, che corsa per la Fiesole. Ma ancora non ci sono i tempi”

Stadio Franchi
Continuano le incognite intorno al Franchi
La giunta comunale di Firenze ha approvato la variante ai lavori di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi, con l’obiettivo di permettere alla Fiorentina di continuare a giocare nella propria casa storica per tutta la durata del cantiere. Nella stagione in corso gli interventi si concentreranno nelle aree già interessate dai lavori: curva Fiesole, porzioni di Maratona e Tribuna. L’opera principale sarà la costruzione della nuova Fiesole, accompagnata dalla riqualificazione delle zone adiacenti, comprese sedute più ampie e la riprofilatura della Maratona, il tutto sotto la futura “copertura nord” che proteggerà parte dello stadio.

L’obiettivo dichiarato è quello di consegnare entro agosto 2026 – in tempo per il centenario viola – una porzione già utilizzabile dell’impianto con circa 35 mila posti, contro i 24.786 attuali. Si tratta però di una corsa contro il tempo: la realizzazione delle strutture portanti della Fiesole è ancora lontana e solo dopo sarà possibile montare la copertura. A complicare il quadro, l’impossibilità di usare gru sul terreno di gioco, con lavori che dovranno essere eseguiti principalmente dall’esterno. A ciò si aggiungono i tempi lunghi dei collaudi e delle autorizzazioni, che richiederanno mesi prima dell’apertura al pubblico.

Il percorso amministrativo della variante è iniziato nel dicembre 2024 e si è concluso dopo nove mesi di confronti tra Comune, Fiorentina, Lega Serie A e Prefettura. Durante l’estate sono già stati completati alcuni interventi, come il rifacimento della copertura della Tribuna, il consolidamento dei solai e la prima parte della nuova Fiesole, mentre prosegue il restauro della torre di Maratona. Tuttavia, nonostante l’approvazione ufficiale, restano incertezze sui tempi di completamento: le opposizioni in Consiglio comunale criticano la mancanza di un cronoprogramma chiaro e temono che i festeggiamenti del centenario possano svolgersi in uno stadio ancora incompleto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

