Gazzetta: “Lamptey molto simile a Dodò. Ma c’è un fastidioso neo, gli infortuni”

Lamptey ha avuto molti infortuni in carriera

Redazione VN 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 08:28)

Tariq Lamptey, simile come struttura a Dodo, misura 163 centimetri, ha corsa ed energia simili al brasiliano, senza trascurare la fase difensiva. Nell'ultima stagione 2024-25, ha servito 4 assist ed è uno dei compiti che dovrà avere nella Fiorentina. Il suo neo possono essere gli infortuniche lo hanno costretto a scendere in campo per non più di venti volte a stagione negli ultimi tre anni, ma ora sta bene e non vede l'ora di cominciare a lavorare con Stefano Pioli e farsi conoscere dai compagni.

Classe 2000 nato a Londra, di origine ghanese dopo le giovanili con l'Inghilterra (dall'Under 18 all'Under 21) ha scelto il Ghana e proprio in questi giorni è impegnato con la sua Nazionale, anche se nel pareggio di ieri nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro il Ciad è rimasto in panchina.

Per lui una nuova possibilità di scendere in campo lunedì prossimo con il Mali. A otto anni è entrato a far parte del settore giovanile del Chelsea Academy dove è rimasto fino al 2019 facendo anche il suo esordio in Premier League con i blues, con Frank Lampard in panchina, contro l'Arsenal. Nel gennaio 2020 si è trasferito al Brighton (fra i suoi allenatori De Zerbi) dove ha giocato 103 partite e segnato 3 reti prima di passare alla Fiorentina. Lamptey è l'ottavo ghanese nella storia del club: il primo fu Ekye, poi Salifu, Agyei, Acosty,

Ashong, Kevin-Prince Boateng e infine Duncan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.