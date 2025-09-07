Nazione su Gudmundsson: “Tanto spavento, lui sereno. Fiorentina fiduciosa”

Il numero 10 della Fiorentina ci sarà contro il Napoli?

Redazione VN 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 08:16)

La Fiorentina tira un sospiro di sollievo dopo la paura per Albert Gudmundsson. Il numero 10 viola, protagonista assoluto nella vittoria dell’Islanda contro l’Azerbaigian con un assist e un gol, aveva fatto temere il peggio dopo essersi accasciato a terra dolorante subito dopo la sua rete. Le prime notizie erano state confuse — tra l’ipotesi di un pestone o di una semplice botta — ma è stato il Ct Gunnlaugsson a chiarire la situazione parlando di una distorsione alla caviglia.

Le sensazioni del giorno dopo hanno confermato l’ottimismo: si tratterebbe infatti di un problema lieve, che non dovrebbe avere conseguenze serie. La federazione islandese aveva persino valutato la possibilità di tenerlo a disposizione per la gara contro la Francia, ma in accordo con il club viola si è scelto di non correre rischi e di richiamarlo subito a Firenze. Gudmundsson arriverà domani al Viola Park per sottoporsi agli esami strumentali, con Pioli che segue da vicino gli sviluppi vista la centralità del giocatore nei suoi piani tattici.

Nonostante lo stop, la Fiorentina mantiene quindi fiducia in un rapido recupero. Sabato prossimo al Franchi arriverà il Napoli e resta da capire se Gudmundsson sarà arruolabile o meno. Intanto il giocatore ha rassicurato tutti tramite i social, scrivendo: «Grazie per tutti i messaggi, la caviglia andrà bene». Un messaggio che conferma la serenità del diretto interessato e che alimenta l’ottimismo in casa viola. Lo scrive la Nazione.