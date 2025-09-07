Repubblica: “Gud che paura! Domani il rientro in Italia e i test al Viola Park”

Queste erano state le parole di Andrea Tarozzi , vice di Pioli, qualche giorno fa ai microfoni di Radio Bruno. Ma quando Albert Gudmundsson , al minuto 66 di Islanda-Azerbaigian, si è accasciato a terra per un intervento in ritardo del difensore Palsson un po' di preoccupazione da parte della Fiorentina ci sarà stata sicuramente.

Il ct dell'Islanda, al termine della partita, ha rassicurato in merito all'infortunio e la Fiorentina dal canto suo è sempre rimasta in contatto con il giocatore per comprenderne le condizioni. I segnali arrivati dal ritiro islandese sono stati da subito confortanti, l’infortunio non sembra essere nulla di troppo preoccupante sebbene la caviglia gli provochi ancora un certo dolore.