CorSport: “Kean formato Nazionale: media gol in azzurro migliore di Baggio e Vieri”

Kean-Retegui, un attacco da paura

Redazione VN 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 11:16)

L’Italia riparte con coraggio e concretezza. Gattuso sorprende tutti all’esordio da commissario tecnico e rilancia gli Azzurri con un 4-4-2 vecchio stampo, schierando in attacco una coppia tutta fisicità e istinto: Moise Kean e Mateo Retegui. Il risultato? Un netto 5-0 all’Estonia, che crolla nell’ultima mezz’ora sotto i colpi di una Nazionale aggressiva.

Tra i protagonisti della serata c’è proprio Moise Kean, autore di una prestazione da attaccante completo. Il centravanti della Fiorentina, vicecapocannoniere dell’ultima Serie A con 19 reti, ha segnato un gol, colpito un palo e sfiorato più volte la rete, chiudendo con 5 tiri totali e un picco di 36,3 km/h nello scatto più veloce del match. Intesa naturale con Retegui, collaborazione senza egoismi: uno gioca per l’altro e viceversa. Kean si è mosso largo, ha attaccato la profondità e ha risposto presente alle indicazioni di Gattuso, che lo ha voluto protagonista sin dal primo minuto.

E le percentuali realizzative di Retegui e Kean sono da podio nella storia della Nazionale per giocatori con almeno 20 presenze. L’oriundo argentino ha segnato 8 gol in 21 partite. Nella media minuti/gol (uno ogni 126') sarebbe il terzo dietro a due leggende come Piola e Riva. L’ivoriano di Vercelli ne ha realizzati 8 in 21 presenze, uno ogni 149,8 minuti. Quinto posto davanti a Baggio e Vieri. Solo Schiavio lo separa da Retegui. Lo riporta il Corriere dello Sport.