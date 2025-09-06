Infortunio per Rahmani in Nazionale: a rischio per Fiorentina-Napoli?

Amir Rrahmani , difensore centrale del Napoli , ha abbandonato ieri il campo al 64' durante Svizzera-Kosovo a causa di un problema muscolare alla cosci a. Ai microfoni dei media kosovari, il CT Franco Foda ha analizzato lo stop del suo capitano:

Infortunio Rrahmani? Per quanto riguarda l'infortunio, ha problemi ai muscoli della schiena, spero non sia qualcosa di grave. È stato costretto ad andarsene, ma il secondo tempo è andato molto meglio.