Neres non recupera: il brasiliano salta anche la Fiorentina ma Conte lo aspetta

Nella gara di andata dello scorso campionato l'ex Benfica fece impazzire i difensori viola

Niente da fare, il Napoli non riesce ancora ad avere a completa disposizione David Neres , uno dei giocatori più importanti nello scorso campionato ma che, invece, nelle ultime settimane, sta accusando qualche problema di troppo dal punto di vista muscolare. Solo un quarto d'ora giocato fin qui, nella sfida inaugurale del torneo contro il Sassuolo, poi l'ex Benfica si è dovuto fermare, prima saltando il match casalingo contro il Cagliari ed adesso la Fiorentina.

Già, perché secondo Il Mattino l'esterno d'attacco brasiliano verrà preservato da Antonio Conte anche per la trasferta di Firenze, che quindi non lo vedrà tra i protagonisti. L'obiettivo dello staff medico e tecnico partenopeo è quello di recuperare il giocatore al 100% senza il rischio di fastidiose ricadute. Meglio sicuramente per la Fiorentina, che specie nella partita di andata, quella terminata 0-3 a Firenze, subì pesantemente le scorribande di Neres sulla fascia.