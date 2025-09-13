Nel corso della conferenza stampa verso Atalanta-Lecce, terza giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Ivan Juric ha parlato della situazione che coinvolge Ademola Lookman, rimasto a Bergamo dopo un'estate da separato in casa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Atalanta, Juric liquida Lookman: “Spiacevole, mi serve altro a livello umano”
altre news
Atalanta, Juric liquida Lookman: “Spiacevole, mi serve altro a livello umano”
Alcune delle parole del tecnico croato in conferenza stampa
Lookman non sarà con noi, è una situazione veramente spiacevole. Dopo una riunione sento che noi abbiamo bisogno di altre cose, voglio altro a livello umano: un’appartenenza diversa con spirito, lotta, umiltà, lavoro e sentire la maglia bene. I nostri ragazzi devono fare questo, non voglio altro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA