Italiano su Bernardeschi: “Serve uno switch. Ci farà fare la differenza”

L'ex tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Le sue parole su Federico Bernardeschi:
Vincenzo Italiano si esprime così sull'ex viola Federico Bernardeschi
Titolare? Arriva da un calcio totalmente diverso da quello italiano. Forse si era dimenticato cosa significasse, ma a Roma se ne è reso conto anche lui in un Olimpico pieno e contro una formazione allenata da Gasperini che è un maestro. Deve fare molto velocemente uno switch perché il calcio italiano richiede velocità e intensità. Lui sta crescendo di condizione in maniera esagerata, anche perché ha un allenatore che lo stimola molto in questo. Appena tornerà in condizione, con quel mancino, sarà il giocatore che ha vinto scudetti ed Europeo. Lui ci farà fare la differenza e lo sa.
