Una delle telenovele più lunghe dell’ultimo calciomercato estivo ha riguardato senza dubbio il destino di Ademola Lookman. Il giocatore, rientrato a Zingonia dopo gli impegni con le nazionali, ha tenuto una seduta personalizzata. Successivamente ha lasciato il centro tecnico dopo un colloquio con la società.
Juric, stoccata a Lookman: "Non sarà convocato. Abbiamo bisogno di valori umani"
Le parole di Ivan Juric su Lookman alla vigilia della sfida contro il Lecce
Nel frattempo l'allenatore Ivan Juric si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce:
Lookman non sarà convocato, per domani non è pronto. È una situazione spiacevole e difficile. Quello che sento è che noi abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, di spirito, di sentire la maglia, i nostri ragazzi devono essere questo. Noi siamo l'Atalanta e dobbiamo rappresentare la città: umiltà, lavoro indipendentemente dal risultato. Bisogna avere le cose ben chiare poi è chiaro che Lookman è un top player, ma tutti siamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori umani.
