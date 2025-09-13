Juric, stoccata a Lookman: “Non sarà convocato. Abbiamo bisogno di valori umani”

Viola News
Le parole di Ivan Juric su Lookman alla vigilia della sfida contro il Lecce
Una delle telenovele più lunghe dell’ultimo calciomercato estivo ha riguardato senza dubbio il destino di Ademola Lookman. Il giocatore, rientrato a Zingonia dopo gli impegni con le nazionali, ha tenuto una seduta personalizzata. Successivamente ha lasciato il centro tecnico dopo un colloquio con la società.

Nel frattempo l'allenatore Ivan Juric si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce:

Lookman non sarà convocato, per domani non è pronto. È una situazione spiacevole e difficile. Quello che sento è che noi abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, di spirito, di sentire la maglia, i nostri ragazzi devono essere questo. Noi siamo l'Atalanta e dobbiamo rappresentare la città: umiltà, lavoro indipendentemente dal risultato. Bisogna avere le cose ben chiare poi è chiaro che Lookman è un top player, ma tutti siamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori umani.

