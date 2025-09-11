Bologna, Heggem: “Sono scioccato. In Italia pollo e pasta non si mangiano insieme”

Torbjorn Heggem si sta ancora ambientando a Bologna e racconta di un impatto con la cultura italiana non semplicissimo. Il norvegese, arrivato in Emilia quest'estate, ne ha parlato ai microfoni di Nettavisen Sport:
Pensavo di conoscere la cultura italiana, ma non era così. Il primo shock l'ho avuto quando ho ordinato pollo e pasta al ristorante, non capivo perché fossero arrivati divisi. Ho chiesto a una persona vicino a me, mi ha risposto che prima si mangia la pasta e poi arriva il pollo, che non si mescolano gli ingredienti
