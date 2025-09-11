Qui Napoli, Aguissa rientra oggi. Ma Conte spinge per averlo dal 1′

In casa Napoli oggi è il giorno di André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, ultimo a rientrare dagli impegni con la nazionale, si unirà in queste ore ai compagni a Castel Volturno, completando finalmente il gruppo di Antonio Conte in vista della delicata trasferta di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina. Anguissa arriva da una parentesi amara con il Camerun: la sconfitta contro Capo Verde complica infatti il percorso verso i prossimi Mondiali e lascia strascichi di delusione.

Il viaggio intercontinentale non concede soste, e per il mediano azzurro sarà fondamentale recuperare energie in tempi rapidi. A Firenze, si legge sul Corriere dello Sport, Conte conta comunque su di lui fin dal primo minuto: dopo i 160 minuti disputati in due gare con la nazionale (70+90), il tecnico è pronto a chiedergli un nuovo sforzo.