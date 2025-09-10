Vardy si presenta: “Ecco perchè ho scelto la Cremonese”

E poi ancora: "Dopo aver parlato con la proprietà e il tecnico ho capito che l’obiettivo primario è la salvezza. Anche a Leicester era così, poi chiaramente si cerca di dare il massimo in ogni gara. Nel calcio chiunque può battere chiunque, è per questo che ci alleniamo. Non sto più nella pelle: ho voglia di mostrare a tutti quanti perché sono qui: voglio smentire chi dubita di me e dare battaglia per tutti i minuti, insieme ai miei compagni, per ottenere risultati. Speriamo che alla lunga sarà sufficiente per salvarci".
© RIPRODUZIONE RISERVATA