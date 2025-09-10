Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Vardy si presenta: “Ecco perchè ho scelto la Cremonese”

altre news

Vardy si presenta: “Ecco perchè ho scelto la Cremonese”

Jamie Vardy
La leggenda del Leicester: "Sono sempre stato sottovalutato e anche la Cremonese parte con pronostici contrari. Sono qui per sovvertirli"
Redazione VN

A Cremona è il giorno di Jamie Vardy. Il nuovo attaccante della Cremonese si è presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa nell'Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino. E ha spiegato così la sua scelta di vestire la maglia grigiorossa in Serie A:

"Da quando ero giovane ho sempre guardato il campionato italiano in tv, in Inghilterra vedevamo in chiaro tutte le partite della Serie A. È competitivo, tra i migliori al mondo: forse c’è più tattica che in Premier, ma oltre a Ranieri ho giocato con Maresca: ho parlato con lui tutta l’estate, ha speso parole bellissime per questa città e la società, da lì in avanti non ho più esitato. Sono stato sottovalutato, per tutta la mia carriera, e ho sempre lavorato per far ricredere tutti. A inizio stagione in pochi credono alla salvezza della Cremonese: combattere per invertire i pronostici è ciò che mi ha convinto".

LEGGI ANCHE

E poi ancora: "Dopo aver parlato con la proprietà e il tecnico ho capito che l’obiettivo primario è la salvezza. Anche a Leicester era così, poi chiaramente si cerca di dare il massimo in ogni gara. Nel calcio chiunque può battere chiunque, è per questo che ci alleniamo. Non sto più nella pelle: ho voglia di mostrare a tutti quanti perché sono qui: voglio smentire chi dubita di me e dare battaglia per tutti i minuti, insieme ai miei compagni, per ottenere risultati. Speriamo che alla lunga sarà sufficiente per salvarci".

Leggi anche
Gli ultras del Napoli disertano Firenze. Il comunicato: “Nessuna dignità”
Di Francesco e Corvino: “Mi voleva alla Fiorentina. Me lo ricorda sempre”

© RIPRODUZIONE RISERVATA