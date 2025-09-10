Vardy si presenta: “Ecco perchè ho scelto la Cremonese”

A Cremona è il giorno di Jamie Vardy . Il nuovo attaccante della Cremonese si è presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa nell'Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino. E ha spiegato così la sua scelta di vestire la maglia grigiorossa in Serie A:

"Da quando ero giovane ho sempre guardato il campionato italiano in tv, in Inghilterra vedevamo in chiaro tutte le partite della Serie A. È competitivo, tra i migliori al mondo: forse c’è più tattica che in Premier, ma oltre a Ranieri ho giocato con Maresca: ho parlato con lui tutta l’estate, ha speso parole bellissime per questa città e la società, da lì in avanti non ho più esitato. Sono stato sottovalutato, per tutta la mia carriera, e ho sempre lavorato per far ricredere tutti. A inizio stagione in pochi credono alla salvezza della Cremonese: combattere per invertire i pronostici è ciò che mi ha convinto".