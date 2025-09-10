Gli ultras del Napoli disertano Firenze. Il comunicato: “Nessuna dignità”

La Curva A e Curva B del Napoli hanno da poco diffuso un comunicato congiunto per esprimere la propria rabbia nei confronti della scelta di aprire il settore ospiti solo a 300 persone

La decisione della Questura di Firenze di non ampliare il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi ha scatenato la reazione degli ultras del Napoli . Infatti, per la gara di sabato, saranno soltanto 380 i biglietti a disposizione per i sostenitori azzurri residenti in Campania.

Attraverso un comunicato congiunto, i gruppi organizzati di Curva A e Curva B hanno espresso tutto il loro malcontento, parlando di una vera e propria "lotteria" discriminatoria e puntando anche il dito contro il Napoli, accusato di "silenzio complice". Di seguito il comunicato: