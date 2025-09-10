La decisione della Questura di Firenze di non ampliare il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi ha scatenato la reazione degli ultras del Napoli. Infatti, per la gara di sabato, saranno soltanto 380 i biglietti a disposizione per i sostenitori azzurri residenti in Campania.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Gli ultras del Napoli disertano Firenze. Il comunicato: “Nessuna dignità”
news viola
Gli ultras del Napoli disertano Firenze. Il comunicato: “Nessuna dignità”
La Curva A e Curva B del Napoli hanno da poco diffuso un comunicato congiunto per esprimere la propria rabbia nei confronti della scelta di aprire il settore ospiti solo a 300 persone
Attraverso un comunicato congiunto, i gruppi organizzati di Curva A e Curva B hanno espresso tutto il loro malcontento, parlando di una vera e propria "lotteria" discriminatoria e puntando anche il dito contro il Napoli, accusato di "silenzio complice". Di seguito il comunicato:
A 72 ore dalla trasferta di Firenze arriva la decisione di aprire il settore ai residenti in Campania. Tuttavia, viene confermata la disponibilità di soli 380 tagliandi per gli ospiti. Troviamo inaccettabile partecipare a una vera e propria lotteria, che rischia di penalizzare la maggioranza dei ragazzi che vorrebbero onorare al meglio la trasferta di Firenze. Siamo stufi di decisioni cambiate repentinamente e discriminatorie nei confronti del movimento ultras. Ci colpisce il silenzio complice della SSC Napoli, che continua a essere un modello vincente sul campo, ma non ha ancora imparato a riservare la giusta considerazione ai propri “principali clienti”. Ci si riempie la bocca di modelli che, però, prevedono oculati strumenti di marketing, i quali garantiscono ai “clienti” migliori di essere sempre presenti, senza dover partecipare a improvvisate lotterie insieme a persone che si ritrovano, forse per la prima volta, in un settore ospiti. Ai signori dell’Osservatorio diciamo di stare tranquilli: a queste condizioni, siamo noi a decidere di non essere presenti a Firenze, per i nostri gruppi e per la nostra dignità!
© RIPRODUZIONE RISERVATA