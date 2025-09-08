Da Napoli: “Notizia importante per i tifosi partenopei in vista del Franchi”

Buone notizie per i tifosi del Napoli in vista della trasferta contro la Fiorentina.Come riportato da Il Mattino, il Viminale ha deciso di aprire il settore ospiti anche ai residenti in Campania in possesso della Fidelity Card, permettendo così a tanti sostenitori azzurri di seguire da vicino la squadra.
La disponibilità, però, sarà molto ridotta: soltanto 750 posti a causa dei lavori in corso allo stadio Artemio Franchi. Una capienza limitata rispetto al passato, che non ha comunque spento l’entusiasmo dei tifosi partenopei, desiderosi di far sentire la propria presenza anche in una trasferta complessa.
Va ricordato che ai tifosi del Napoli non sarà possibile acquistare biglietti in altri settori dello stadio. In caso contrario, c’è il rischio concreto di vedersi annullato il tagliando anche a ridosso della partita.
