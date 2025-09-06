De Bruyne: “Serie A più lenta della Premier, è un calcio che si muove lentamente”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Napoli De Bruyne ha parlato delle prime giornate disputate in Serie A: "Ho giocato solo due partite in Serie A. È diverso con Conte come allenatore rispetto agli anni con Pep Guardiola. La mia prima impressione è che in Italia sia più tattico e le cose si muovano un po' più lentamente. Ma è pur sempre calcio. Prima del Manchester City giocavo con altri moduli" ha detto il centrocampista che alla ripresa del campionato sfiderà la Fiorentina.