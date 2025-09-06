Il noto giornalista Enzo Baldini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole durante il "Pentasport"
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Baldini: “Il Napoli di Conte come quello di Maradona. Fazzini deve giocare”
news viola
Baldini: “Il Napoli di Conte come quello di Maradona. Fazzini deve giocare”
Le parole del noto giornalista Enzo Baldini, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, per parlare di Fiorentina-Napoli
Il Napoli attuale è forte come quello di Maradona. Parte in vantaggio rispetto a tutte le altre. Lukaku però è un'assenza pesante, ne risentirà molto. Ok Lucca e Hojlund, ma il belga è l'uomo di Conte e si era conquistato Napoli. La Fiorentina non deve avere soggezione, anzi, ha gli uomini per giocare alla pari con i partenopei. Voto per un centrocampo a tre e l'attacco a due con Kean e Piccoli. Sento troppe critiche sull'acquisto dell'ex Cagliari, forse non hanno capito che giocherà molte volte da titolare. Fazzini? Lo vedo anche dietro i due attaccanti. In questo momento ha una forma splendida, sta molto bene. Nicolussi? Ho aspettative altissime. È l'uomo giusto per Pioli e farà tornare Fagioli al massimo, spostato nel suo ruolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA