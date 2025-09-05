Le soste per le Nazionali ogni anno vanno ad intrecciarsi con le partite di campionato. Dalla stagione 2026-2027 però le cose potrebbero cambiare. Come riporta Il Messaggero la FIFA vorrebbe rivoluzionare i calendari non effettuando più una sosta a settembre e una a ottobre, ma bensì una sola e unica pausa di due settimane.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Rivoluzione dei calendari: la FIFA potrebbe cambiare le soste per le Nazionali
altre news
Rivoluzione dei calendari: la FIFA potrebbe cambiare le soste per le Nazionali
La FIFA ha deciso di rivoluzionare i calendari
Le date dovrebbero essere dal 21 di settembre al 6 di ottobre 2026. Il campionato dunque, potrà andare avanti per almeno quattro giornate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA