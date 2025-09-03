Giovedì 4 settembre 2025, alle ore 18:30, il Caffè Letterario delle Murate ospiterà la presentazione del libro di Beppe Tinti, Visti da molto vicino. Un titolo che promette un viaggio tra aneddoti e curiosità, tra le vite di icone della musica italiana come Pupo, Gigi Proietti, Panariello e Umberto Tozzi.
Giovedì la presentazione del libro”Visti da molto vicino”. Presente Antognoni
La serata, arricchita dalla partecipazione del giornalista e scrittore Enzo Bucchioni e di Eva Edili di Lady Radio, sarà un’occasione per entrare nel dietro le quinte dello spettacolo italiano. Ospite speciale Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina e Campione del Mondo 1982, che porterà la sua esperienza sportiva a confronto con quella artistica.
Interverranno anche Francesca Alotta, Claire, Riccardo Ancillotti e altri protagonisti citati nel libro, per condividere ricordi, aneddoti e momenti che hanno segnato il panorama musicale e culturale italiano.
L’iniziativa, inoltre, ricorda a un anno dalla scomparsa il giornalista e scrittore fiorentino Marcello Lazzerini, collaboratore di numerose iniziative culturali con Beppe Tinti, citato nel volume in un capitolo speciale della pubblicazione.
Un evento che unisce cultura, musica e memoria, offrendo al pubblico un’occasione per osservare da molto vicino le storie di chi ha fatto la storia dello spettacolo italiano.
