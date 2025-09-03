Giovedì la presentazione del libro”Visti da molto vicino”. Presente Antognoni

Giovedì 4 settembre 2025, alle ore 18:30, il Caffè Letterario delle Murate ospiterà la presentazione del libro di Beppe Tinti, Visti da molto vicino. Un titolo che promette un viaggio tra aneddoti e curiosità, tra le vite di icone della musica italiana come Pupo, Gigi Proietti, Panariello e Umberto Tozzi.

La serata, arricchita dalla partecipazione del giornalista e scrittore Enzo Bucchioni e di Eva Edili di Lady Radio, sarà un’occasione per entrare nel dietro le quinte dello spettacolo italiano. Ospite speciale Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina e Campione del Mondo 1982, che porterà la sua esperienza sportiva a confronto con quella artistica.