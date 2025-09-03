VIOLA NEWS altre news Come far durare di più il profumo: la guida definitiva

altre news

Come far durare di più il profumo: la guida definitiva

Come far durare di più il profumo: la guida definitiva - immagine 1
Qualunque sia la ragione per cui il tuo profumo svanisce in fretta, niente panico: ecco alcuni consigli pratici per farlo durare più a lungo sulla pelle!
Redazione VN

Hai finalmente trovato la fragranza perfetta. Ti rappresenta, ti fa sentire bene, ti emoziona. Eppure, appena la spruzzi scompare dopo poche ore. Magari l’hai sentita addosso a un’amica e te ne sei innamorato all’istante, oppure l’hai testata in boutique e ti aveva conquistato. Ma poi, sulla tua pelle, niente da fare: il profumo non tiene. Se anche tu hai vissuto questa piccola grande delusione olfattiva, non sei sola/o. La durata del profumo dipende da tanti fattori: la composizione, il tipo di pelle, la stagione, persino il modo in cui lo applichi... Con i consigli giusti, però, puoi far sì che la tua fragranza preferita ti accompagni per ore o addirittura per l’intera giornata! Scopri tutti i trucchi per far durare più a lungo il profumo!

Qualche consiglio per evitare che il profumo svanisca

—  

Qualunque sia la ragione per cui il profumo su di te svanisce in fretta, niente panico: ecco finalmente alcuni consigli pratici per farlo durare più a lungo sulla pelle!

  • Il tipo di fragranza fa la differenza. Se cerchi intensità e persistenza, punta tutto su un Extrait de Parfum, ovvero la forma più concentrata e potente di profumo. Con una percentuale di oli profumati che può arrivare fino al 30%, bastano poche gocce per lasciare una scia duratura. Il perfetto esempio? Black Afgano Nasomatto. Un cult della profumeria artistica, ispirato alla migliore qualità di hashish, con una piramide olfattiva che spazia dalla cannabis ai legni più scuri, dal tabacco alle resine più dense. Un profumo ipnotico, profondo, animalesco. E sì: dura tutto il giorno (e anche di più)!

  • Valuta i Profumi in Olio. Sempre più brand stanno proponendo fragranze in versione roll-on. Perché? Semplice: gli oli profumati si legano meglio alla pelle e rilasciano il profumo in modo lento e costante. Niente alcol, quindi meno rischio di irritazioni e maggiore idratazione. Bonus? Sono perfetti anche d’estate, quando l’alcol potrebbe alterare la fragranza. Un ottimo esempio? I profumi Versatile, veri gioiellini da borsetta con il 30% di concentrazione in pratico formato roll-on. Pratici, intensi e duraturi!

  • Crea una stratificazione con i prodotti corrispondenti. Vuoi massimizzare l’effetto della tua fragranza preferita? Sfrutta i prodotti della stessa linea: docciaschiuma, creme corpo, hair mist… usali in combo durante e dopo la doccia e il profumo resterà con te molto più a lungo, donandoti una scia olfattiva a lunga tenuta.

  • Applica il profumo nei punti più caldi. Il calore corporeo è il miglior alleato del profumo. Spruzza la fragranza nei punti di pulsazione, come polsi, collo, dietro le orecchie, ma anche clavicole, incavo del gomito, piega del ginocchio. Il calore farà "sbocciare" il profumo, amplificandone le sfumature. E mi raccomando: non sfregare i polsi! Rovina le molecole della fragranza. Piuttosto, picchiettali delicatamente.

  • Vaporizza anche sui vestiti. La tua pelle tende a “mangiare” il profumo? Un ottimo trucco è spruzzare la fragranza anche sui vestiti. I tessuti, specialmente quelli naturali come cotone o lino, trattengono il profumo più a lungo. Attenzione però: evita seta, lana e capi delicati. E non spruzzare da troppo vicino per evitare aloni o macchie (soprattutto con profumi scuri o oleosi). Il metodo migliore? Vaporizza in aria e passa attraverso la nuvola!

  • Porta con te un profumo in formato travel. Hai fatto tutto, ma il profumo su di te svanisce dopo qualche ora? Niente paura: porta sempre con te un flacone da viaggio e rinfresca la fragranza quando vuoi. Piccoli e pratici, sono perfetti per un ritocco a metà giornata, o per passare direttamente da un meeting in ufficio a un aperitivo in centro.

  • Conserva il profumo nel modo giusto. Ultimo ma non meno importante: dove tieni il profumo? Se la risposta è "in bagno", forse hai già trovato il colpevole. Umidità, sbalzi termici e luce possono alterare la fragranza nel tempo. Conserva i tuoi profumi in un luogo fresco, asciutto e buio, magari nella loro confezione originale. E chiudi sempre bene il tappo dopo l’uso: aiuterà a preservarli nel tempo!

    • Far durare di più il profumo non è una missione impossibile, ma richiede attenzione e piccoli accorgimenti quotidiani. Dalla scelta della concentrazione alla zona in cui lo applichi, fino alla conservazione: ogni dettaglio può fare la differenza. Ora che conosci tutti i segreti, sei pronto a trasformare la tua fragranza preferita in una firma olfattiva che dura tutto il giorno. Che sia un extrait potente come Black Afgano o un roll-on super concentrato, l’importante è scegliere con cura e godersi il profumo a lungo!

    Leggi anche
    Simonelli annuncia il ritorno al passato: “La Lega Serie A cambia nome”
    Il nuovo presidente del Prato tifa viola: il curioso caso e la foto al Mapei Stadium

    © RIPRODUZIONE RISERVATA