Come far durare di più il profumo: la guida definitiva

Hai finalmente trovato la fragranza perfetta. Ti rappresenta, ti fa sentire bene, ti emoziona. Eppure, appena la spruzzi scompare dopo poche ore. Magari l’hai sentita addosso a un’amica e te ne sei innamorato all’istante, oppure l’hai testata in boutique e ti aveva conquistato. Ma poi, sulla tua pelle, niente da fare: il profumo non tiene. Se anche tu hai vissuto questa piccola grande delusione olfattiva, non sei sola/o. La durata del profumo dipende da tanti fattori: la composizione, il tipo di pelle, la stagione, persino il modo in cui lo applichi... Con i consigli giusti, però, puoi far sì che la tua fragranza preferita ti accompagni per ore o addirittura per l’intera giornata! Scopri tutti i trucchi per far durare più a lungo il profumo!