Mercato da record: spesi 9,76 miliardi, vola l’Inghilterra. Italia sotto la Germania

Il calciomercato internazionale ha vissuto un’estate da primato assoluto, a un anno dal Mondiale 2026. Secondo il rapporto pubblicato dalla FIFA, i club hanno speso complessivamente 9,76 miliardi di dollari (8,36 miliardi di euro) per acquisti oltreconfine, segnando un aumento di circa il 50% rispetto alla finestra estiva del 2024 e superando nettamente il precedente record del 2023, fissato a 7,43 miliardi.