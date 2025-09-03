Il calciomercato internazionale ha vissuto un’estate da primato assoluto, a un anno dal Mondiale 2026. Secondo il rapporto pubblicato dalla FIFA, i club hanno speso complessivamente 9,76 miliardi di dollari (8,36 miliardi di euro) per acquisti oltreconfine, segnando un aumento di circa il 50% rispetto alla finestra estiva del 2024 e superando nettamente il precedente record del 2023, fissato a 7,43 miliardi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Mercato da record: spesi 9,76 miliardi, vola l’Inghilterra. Italia sotto la Germania
altre news
Mercato da record: spesi 9,76 miliardi, vola l’Inghilterra. Italia sotto la Germania
I numeri del calciomercato estivo 2025 (FIFA)
A guidare la corsa resta la Premier League, con 2,73 miliardi di euro investiti, trascinata dal Liverpool particolarmente attivo. Alle sue spalle, molto distanti, Germania (980 milioni), Italia (813 milioni) e Francia (625 milioni). In calo invece l’Arabia Saudita, protagonista un anno fa con il secondo posto assoluto e ora scivolata al sesto.
Segnali incoraggianti arrivano anche dal calcio femminile, che pur muovendosi su cifre molto più contenute, ha registrato un balzo dell’80% rispetto al 2024, raggiungendo quota 12,3 milioni di dollari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA