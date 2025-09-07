Messaggi filorussi: tifosi della Dinamo Kiev in rivolta per Blanuta

Una delle prossime avversarie di Conference League della Fiorentina, la Dinamo Kiev , ha acquistato in attacco il classe 2002 Vladislav Blanuta, ma la situazione è scoppiata dopo poco, con il ragazzo diventato bersaglio per le freccette dei tifosi ucraini. Calcio e politica in Ucraina per ovvi motivi viaggiano su binari vicinissimi. Che da quasi quattro anni a questa parte, ormai, si incrociano con discreta frequenza. Blanuta è il nuovo centravanti della Dinamo, ma a Kiev non lo vuole nessuno . Colpa di Tik Tok e di una bandiera di troppo nell’albero genealogico.

Il motivo

Appena ufficializzato dalla Dinamo, i più attenti fan hanno ripescato certi suoi video Tik Tok del passato in cui postava con orgoglio contenuti filorussi. In più di uno, conversava amabilmente con Vladimir Solovyov, controverso personaggio televisivo russo, a proposito della guerra. E non sembrava propriamente prendere le parti di Kiev, anzi. Ecco, i tifosi non lo hanno dimenticato, prendendo la faccenda di petto con numerosi commenti di insulti e minacce sui social, al punto che la società ha pubblicato un video col ragazzo in primo piano mentre legge un messaggio: “Cari ucraini, sono orgoglioso di giocare in Ucraina per il grande club Dynamo Kiev. Gloria agli eroi, gloria all’Ucraina. L’Ucraina vincerà”. Ma tra i tifosi, non ci ha creduto nessuno.