Pedullà: “Pochi 18 milioni? Juve era prigioniera di Kean, lo avrebbe perso a 0”

Sul proprio canale Youtube, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ripercorre l'estate 2024, quando Moise Kean arrivò alla Fiorentina tra lo scetticismo generale. Perplessità che, alla luce dei fatti, vengono alimentate anche sponda bianconera per aver perso un giocatore che in un anno è letteralmente esploso: "L'errore che si fa con grande superficialità è quello di considerare Moise Kean come il grande rimpianto della Juve che lo ha ceduto per una cifra irrisoria. Parliamo di un falso storico, perché i 13 milioni più 5 di bonus che i bianconeri hanno incassato nel 2024 dopo sei mesi sarebbero stati zero. E' vero che la storia recente della Juventus è costellata di errori e investimenti sbagliati, ma nel caso di Kean il club era prigioniero di una storia finita con l'allenatore di allora (Thiago Motta n.d.r.).