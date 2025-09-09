Fiorentina-Napoli: 420 posti per i tifosi del Napoli e controlli a tappeto

“Domani mattina la decisione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive per #FiorentinaNapoli: nessuna restrizione per i residenti in Campania. Solo, però, un piccolo allargamento del settore ospite: da 340 a 420 i posti disponibili per i supporter azzurri. Inutile provare ad acquistare la fidelity card della Fiorentina: previsti controlli incrociati per non consentire l'ingresso in altre zone dello stadio.”
