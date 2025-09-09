Viola News
Fiorentina-Napoli: 420 posti per i tifosi del Napoli e controlli a tappeto

A 4 giorni da Fiorentina-Napoli, il CASMS non si è ancora espresso. Marco Giordano anticipa: settore ospiti da 420 posti, controlli incrociati sui biglietti.
A pochi giorni da Fiorentina-Napoli, in programma questo sabato allo stadio Franchi, regna ancora l’incertezza per la vendita dei biglietti: a bloccare tutto è l’attesa decisione del CASMS, che non ha ancora ufficializzato le disposizioni per la gara, in particolare per quanto riguarda la trasferta dei tifosi azzurri.

A fare chiarezza è stato il giornalista Marco Giordano di Radio CRC, che tramite Twitter ha anticipato i contenuti della decisione attesa per domani mattina da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

“Domani mattina la decisione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive per #FiorentinaNapoli: nessuna restrizione per i residenti in Campania. Solo, però, un piccolo allargamento del settore ospite: da 340 a 420 i posti disponibili per i supporter azzurri. Inutile provare ad acquistare la fidelity card della Fiorentina: previsti controlli incrociati per non consentire l'ingresso in altre zone dello stadio.”

Dunque, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, non ci saranno restrizioni per i residenti in Campania, ma sarà consentito l’accesso solo nel settore ospiti, con un limite di 420 posti. Previsti controlli incrociati sui biglietti per impedire ai tifosi del Napoli di accedere ad altri settori dello stadio, anche tramite tentativi di acquisto con fidelity card della Fiorentina.

