Baldini si affida anche a Ndour: ecco la formazione dell’Under 21

L'Under 21 di Silvio Baldini affronta la Macedonia del Nord, nella gara di qualificazione ai prossimi Europei. Nella trasferta macedone gli azzurrini cercano la seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta nella prima gara contro il Montenegro. Tra i protagonisti ci sarà Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina. Queste le formazioni del match, che inizia alle 18:15
ITALIA (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. All. Baldini.
