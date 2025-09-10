Sono finalmente usciti i biglietti di Fiorentina-Napoli. Molti tifosi si sono preoccupati in questi giorni per il ritardo nell'uscita, ma adesso tutte le informazioni sono chiare. La vendita dei biglietti aprirà alle ore 12:00 del 10/09/2025.
Fiorentina-Napoli, finalmente i biglietti: ecco tutte le informazioni
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA
Vendita residenti in Campania—
La vendita per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore Ospiti a 300 posti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva SSC NAPOLI.
Acquisto biglietti settori locali—
Necessario che ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, sia in possesso di InViola Premium Card, ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.
Per i residenti nella provincia di Firenze e per i cittadini stranieri residenti all’estero sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali, ad eccezione del settore Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera presso il Fiorentina Point
ACQUISTO SETTORE OSPITI
Settore Ospiti (Curva Esterna CE1)
L’inizio della vendita del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta a 300 posti, è programmato per il 10/09/2025 ore 15:00. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara per i soli possessori di fidelity card del SSC NAPOLI.
