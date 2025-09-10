Viola News
Il medico del Napoli: “Adesso si entra nel vivo della stagione, la squadra è pronta”

Il dottor De Luca fa il punto della situazione per quanto riguarda la condizione fisica dei partenopei
Così Gennaro De Luca, medico sociale de Napoli (prossimo avversario viola), nel suo intervento a Radio CRC:

C'è entusiasmo nel gruppo squadra, stiamo per entrare nel vivo della stagione. A parte i tre infortunati che ci sono stati (Lukaku, Neres e recentemente Rrahmani, ndr), il livello di preparazione è a buon punto. Questo chiaramente ci fa sperare per le imminenti prestazioni: ci affacciamo ad un periodo di impegni intenso. Da questo punto di vista siamo tranquilli, ma dobbiamo considerare che fare partite ogni tre giorni, non poter inserire i giusti riposi - e questo non vale solo per noi, ma per tutte le squadre - inevitabilmente fa aumentare il rischio di infortunio. Noi siamo sempre pronti ad intervenire e prevenire, ma è così.

