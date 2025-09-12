Viola News
Conte: “La Fiorentina lotterà per dare fastidio. Questo è il momento della verità”

Conte: “La Fiorentina lotterà per dare fastidio. Questo è il momento della verità” - immagine 1
Antonio Conte, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni
Antonio Conte in vista di Fiorentina-Napoli ha parlato in conferenza stampa. QUI LE PAROLE DI PIOLI. Ecco alcuni dei principali temi trattati sulla sfida di domani all'Artemio Franchi:

"E' arrivato il momento della verità, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sarà una stagione complessa. Nelle prime due partite ci siamo basati di più sulle certezze, ora dobbiamo inserire i nuovi arrivati e ci vorrà pazienza se ci saranno errori. Arrivano con grandi aspettative nei loro confronti, dovremo essere anche tolleranti nei giudizi."

Rrahmani, Buongiorno e Anguissa

"Rrahmani è un'assenza importante, è uno dei perni della squadra, ma giocando ogni tre giorni il rischio infortuni sarà più alto. Abbiamo cercato di prepararci all'eventualità sul mercato. C'è l'esigenza di far giocare i nuovi, devono capire la nuova realtà e darci una mano. Buongiorno? Viene da un'operazione subita questa estate, aveva recuperato e ha lavorato in queste due settimane. E' pronto, gli manca il campo. Anguissa ha giocato martedì ed è tornato solo ieri, ora è a disposizione, sta bene"

La Fiorentina

"L'insidia è nella Fiorentina stessa: è una realtà che ha fatto due finali europee negli ultimi anni. Ha fatto un ottimo mercato. La considero tra le 7-8 squadre che lotteranno per dare fastidio"

