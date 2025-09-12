Pioli su Comuzzo: “Ha passato giorni difficili. È una certezza per noi”

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per analizzare la sfida con i partenopei. Tra le altre cose ha parlato anche di Pietro Comuzzo. Ecco le sue parole:
È molto felice di essere qua, ha passato giorni difficili e diversi dal solito. È una certezza della nostra squadra, è un ragazzo giovane che ha tanti margini di miglioramento
