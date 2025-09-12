Pioli su Comuzzo: “Ha passato giorni difficili. È una certezza per noi”

Viola News
Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, tra le altre cose, anche di Pietro Comuzzo
Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per analizzare la sfida con i partenopei. Tra le altre cose ha parlato anche di Pietro Comuzzo. Ecco le sue parole:

È molto felice di essere qua, ha passato giorni difficili e diversi dal solito. È una certezza della nostra squadra, è un ragazzo giovane che ha tanti margini di miglioramento

