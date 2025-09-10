Viola News
news viola

Pradè: “Non abbiamo fatto una bella figura con Lindelof, vi dico perché è saltata”

Il retroscena rivelato dal ds della Fiorentina sullo svedese
Redazione VN

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa rispondendo tra le altre ad una domanda sul mancato arrivo del difensore svedese Victor Lindelof in estate:

Per Lindelof avevamo fatto un'offerta, non abbiamo fatto una bella figura ma era un'operazione che dipendeva in toto dalla cessione di Comuzzo. Ceballos e Alaba? Tutte invenzioni. Kessié invece voleva tornare in Italia, ci abbiamo parlato ma questo tipo di operazione non era fattibile economicamente.

