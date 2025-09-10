Pradè su Dodò: “Rapporti difficili col procuratore, ma vogliamo tenerlo”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha analizzato in conferenza stampa anche la questione legata al rinnovo di contratto di Dodò. Ecco le sue parole:
Dodò è un giocatore che ci dà gioia e divertimento, proveremo in tutti i modi a rinnovare perché è importante come i leader. I rapporti con gli agenti non sono facilissimi, loro volevano un prezzo per permettesse al giocatore di essere ceduto. Noi lo vogliamo tenere e lui sta dando tutto per la Fiorentina
