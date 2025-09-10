Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Pradè su Dodò: “Rapporti difficili col procuratore, ma vogliamo tenerlo”

news viola

Pradè su Dodò: “Rapporti difficili col procuratore, ma vogliamo tenerlo”

Pradè su Dodò: “Rapporti difficili col procuratore, ma vogliamo tenerlo” - immagine 1
Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha analizzato anche la questione legata al rinnovo di contratto di Dodò
Redazione VN

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha analizzato in conferenza stampa anche la questione legata al rinnovo di contratto di Dodò. Ecco le sue parole:

Dodò è un giocatore che ci dà gioia e divertimento, proveremo in tutti i modi a rinnovare perché è importante come i leader. I rapporti con gli agenti non sono facilissimi, loro volevano un prezzo per permettesse al giocatore di essere ceduto. Noi lo vogliamo tenere e lui sta dando tutto per la Fiorentina

Leggi anche
Pradè: “Non abbiamo fatto una bella figura con Lindelof, vi dico perché è saltata”
Pradè sulle dimissioni: “Ci ho pensato. Ecco perché sono rimasto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA