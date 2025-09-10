Viola News
LIVE conferenza stampa: segui le parole di Daniele Pradè dalle 12

Daniele Pradè in conferenza stampa al Media Center del Viola Park. Alle 12 risponderà alle domande sul calciomercato
Tommaso Ormini

Ci siamo, tra poco partirà la conferenza stampa di fine mercato. A parlare al Media Center del Viola Park ecco Daniele Pradè. Il direttore sportivo della Fiorentina risponderà alle domande dei giornalisti presenti in sala. Dalle 12 la diretta testuale di ViolaNews con tutti gli aggiornamenti domanda per domanda

