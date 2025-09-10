Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Pradè sulle dimissioni: “Ci ho pensato. Ecco perché sono rimasto”

news viola

Pradè sulle dimissioni: “Ci ho pensato. Ecco perché sono rimasto”

Pioli, Ferrari, Pradè
Ecco l'approfondimento di Daniele Pradè sulla voce delle dimissioni e sulla contestazione del tifo
Redazione VN

Daniele Pradè, nella conferenza stampa di fine mercato, ha parlato anche della contestazione della passata stagione e del motivo per il quale sia rimasto alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

Ci ho pensato a fare un passo indietro, il tifo è libero di contestare. Sono rimasto perché il presidente ha grande fiducia in me e  per la connessione che ho con tutto lo staff della Fiorentina, mai trovata così forte in carriera. Ce l'ho messa tutta in questo mercato, nessuno di noi ha fatto un giorno di ferie in questo mercato

Leggi anche
Pradè: “Non abbiamo fatto una bella figura con Lindelof, vi dico perché è saltata”
Pradè su Dodò: “Rapporti difficili col procuratore, ma vogliamo tenerlo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA