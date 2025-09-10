Pradè sulle dimissioni: “Ci ho pensato. Ecco perché sono rimasto”

Daniele Pradè, nella conferenza stampa di fine mercato, ha parlato anche della contestazione della passata stagione e del motivo per il quale sia rimasto alla Fiorentina. Ecco le sue parole:
Ci ho pensato a fare un passo indietro, il tifo è libero di contestare. Sono rimasto perché il presidente ha grande fiducia in me e per la connessione che ho con tutto lo staff della Fiorentina, mai trovata così forte in carriera. Ce l'ho messa tutta in questo mercato, nessuno di noi ha fatto un giorno di ferie in questo mercato
