Pioli: “Una fortuna allenare Kean. Napoli? Vogliamo giocarcela alla pari”

Tommaso Ormini 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 13:24)

Vigilia di Fiorentina-Napoli. Sfida importantissima e la prima volta in casa per la Fiorentina di Stefano Pioli. Il tecnico della Fiorentina oggi alle 13 parlerà in conferenza stampa per analizzare la sfida con i partenopei. Segui con noi la diretta testuale delle sue parole:

Ci può parlare della sua sfida personale con Antonio Conte? — "È una grande emozione tornare a giocare al Franchi. Parlarne adesso è difficile, la sentirò domani la sfida. Antonio è un grande allenatore, il suo curriculum parla da solo. Entrambi abbiamo preparato la partita, poi i giocatori faranno la differenza"

Quanto gap c'è tra Fiorentina e Napoli? — "Loro sono campioni d'Italia, si sono rinforzati tantissimo sul mercato ed è normale che siano i favoriti per rivincere il campionato. Noi siamo una buona squadra, siamo allo stesso livello sotto l'aspetto della tenuta fisica e degli allenamenti. Ho grande fiducia in noi, conosciamo il loro valore, ma vogliamo affrontare la partita con convinzione"

La sosta ha fatto bene agli attaccanti, dà fiducia? — "Spero possa essere un attacco efficace il nostro. Abbiamo le qualità per mettere in difficoltà il Napoli. Non credo ci siano squadre perfette. Dzeko e Kean sono tornati con grande autostima in gruppo, dopo aver segnato in Nazionale. Gudmundsson ha questo problema alla caviglia, proveremo fino a domani ad averlo con noi"

Il campionato della Fiorentina inizia domani? — "Magari, ma purtroppo non è così. È iniziato a Cagliari e poi c'è stat il Torino. Vogliamo giocarcela alla pari con il Napoli, poi il campo sarà l'ultimo a parlare"

Si sente fortunato ad allenare Kean? — "Molto, perché Kean è davvero forte. Deve migliorare in qualcosa, ma se dovesse farlo diventerà uno dei migliori"

Come cambia il centrocampo con Nicolussi? — "Si è inserito subito molto bene, è un ragazzo molto intelligente. L'ho visto bene anche fisicamente, questi giorni sono stati utilissimi per lui per capire come giochiamo. Ha grande dinamismo"

Che stimolo c'è nello sfidare il Napoli? — "È una squadra completa, costruita per vincere il secondo scudetto consecutivo. Hanno tanti giocatori forti, che riempiono l'area. Noi però possiamo giocarcela con i nostri concetti, vogliamo dare il massimo davanti ai nostri tifosi. Abbiamo analizzato bene la squadra di Conte, hanno tante soluzioni. La loro fascia destra è la loro più mobile, dove fissano meno le posizioni. È una partita dove servirà molto comunicare nei momenti senza pallone. Dovremmo difendere con molta attenzione"

Come sta Comuzzo? — "È molto felice di essere qua, ha passato giorni difficili e diversi dal solito. È una certezza della nostra squadra, è un ragazzo giovane che ha tanti margini di miglioramento"

Sulle soluzioni offensive — "Alla fine del mercato ho tirato le somme: abbiamo cinque giocatori offensivi compreso Fazzini, che può giocare benissimo anche a centrocampo. Tutti possono giocare insieme, se c'è convinzione e voglia di farlo. Fazzini può essere un'opzione per domani"

Sul mercato — "Abbiamo fatto un buon mercato, riempendo bene la rosa. Tutte le sessioni dobbiamo migliorarci. Forse mi sarebbe piaciuto allenare uno due giocatori in meno, lo dico per loro che magari avranno meno spazio"

Su Fagioli — "Mi aspetto tanto da lui, ha grande qualità tecniche e di visione di gioco. Ci può dare tempi e ritmi di gioco, è un centrocampista completo. A Torino ha fatto fatica a trovare la posizione in campo, ma domani sarà un'altra partita e avrà compiti diversi. Ci sono tanti giocatori che sono arrivati nel momento giusto per fare il salto di qualità"

Dove può arrivare questa Fiorentina? — "Sulla carta non vale niente, conta il campo. Ogni singola partita dobbiamo dare il massimo per vincerla. A fine anno potrò dire che valore ha questa rosa"

Rigoristi — "Kean e Gudmundsson i primi due, poi deciderò io prima della partita"

Sul Milan — "Non ho fatto niente da solo, tutto il gruppo e l'ambiente. Avevamo il sogno scudetto e tutti insieme ci siamo riusciti un giorno dopo l'altro"