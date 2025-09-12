Viola News
Pioli sul mercato: “Ottimo lavoro, mi sarebbe piaciuta qualche altra cessione”

Ecco le parole di Stefano Pioli sul mercato della Fiorentina
Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia del Napoli, ha analizzato anche il mercato della sua Fiorentina. Ecco le sue parole

Abbiamo fatto un buon mercato, riempendo bene la rosa. Tutte le sessioni dobbiamo migliorarci. Forse mi sarebbe piaciuto allenare uno due giocatori in meno, lo dico per loro che magari avranno meno spazio

