Runjaic parla di Zaniolo: “Servirà del tempo per vedere le sue magie”

Nicolò Zaniolo riparte dall’Udinese. Dopo i sei mesi in prestito alla Fiorentina, conclusi senza riscatto e con il ritorno al Galatasaray, il talento classe 1999 torna comunque in Serie A e lo fa in bianconero. Ieri si è presentato alla stampa , mentre oggi il suo nuovo allenatore Kosta Runjaic ne ha parlato durante la conferenza della vigilia della sfida contro il Pisa. Ecco le sue parole:

Il percorso di Zaniolo

"Per quanto riguarda Zaniolo servirà un po' di pazienza per vedere le sue magie. Ha bisogno di un po' di tempo perché non ha avuto molta costanza negli ultimi mesi. Saremo cauti con lui, ci parlo continuamente e ha le idee ben chiare. Voleva assolutamente venire qua e questo è un fattore importante. Mi piace lavorare con lui perché ha grande qualità. L'obiettivo è far sì che tutti questi ragazzi raggiungano il livello che ci aspettiamo. Zaniolo trova qui un ottimo ambiente, ideale per lui. È un giocatore italiano di grande qualità ed è importante che l'Udinese sia riuscita ad acquistare un giocatore del genere. Non vedo l'ora di vederlo in campo, magari già a partire da Pisa".