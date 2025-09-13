Ex obiettivi, Zanoli: “Molti club su di me, ho scelto chi mi voleva davvero”

Zanoli rivela di essere stato seguito da diversi club in estate: ha scelto chi lo ha voluto con insistenza e ora guarda al futuro con entusiasmo.

Redazione VN 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 16:20)

Alessandro Zanoli, durante la conferenza stampa di presentazione, ha raccontato i retroscena della sua decisione estiva, quando era finito nel mirino di più società, tra cui anche la Fiorentina.

“C’erano vari club interessati a me, ha spiegato, ma la scelta è ricaduta su questa società perché mi ha cercato con determinazione per mesi. Questo è stato decisivo. Sono carico a mille per la nuova avventura e non vedo l’ora di dimostrare il mio valore.”

Il difensore ha sottolineato anche l’importanza di ritrovare stabilità: “Dal punto di vista mentale cambia molto. Non avere più la preoccupazione di tornare indietro o di cambiare squadra continuamente è fondamentale. Ora ho la possibilità di un percorso pluriennale e sono felice di essere qui.”