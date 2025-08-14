Di Francesco su Sottil: “Lo ritrovo più maturo. Domani partirà dalla panchina”

L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia in programma domani sera contro la Juve Stabia. Il tecnico ha risposto anche ad una domanda su Riccardo Sottil, arrivato da pochi giorni dalla Fiorentina. Le sue parole:
Credo sia venuto qui per il direttore, per me e per quello che ha fatto la squadra negli ultimi anni. Si è allenato poco con la squadra, sicuramente sarà a disposizione ma non partirà dall'inizio. Potrebbe essere della partita durante la gara. Lo ritrovo molto più maturo, sotto tutti i punti di vista. Di questo sono molto contento.
