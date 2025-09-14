Pisa-Udinese, le formazioni ufficiali: Nzola si accomoda in panchina

Il Pisa dell'ex Fiorentina Alberto Gilardino sfida alle 15.00 l'Udinese RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A. L'ex bomber viola sceglie di far partire dalla panchina un altro ex attaccante gigliato: M'bala Nzola. Ecco le formazioni scelte dal tecnico dei toscani e da Runjaic.
Le formazioni di toscani e friulani.
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. Allenatore: Kosta Runjaic.
