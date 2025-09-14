VIOLA NEWS altre news altre di serie a Pisa-Udinese, le formazioni ufficiali: Nzola si accomoda in panchina

altre news

Pisa-Udinese, le formazioni ufficiali: Nzola si accomoda in panchina

Nzola
Le formazioni di toscani e friulani.
Redazione VN

Il Pisa dell'ex Fiorentina Alberto Gilardino sfida alle 15.00 l'Udinese RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE A. L'ex bomber viola sceglie di far partire dalla panchina un altro ex attaccante gigliato: M'bala Nzola. Ecco le formazioni scelte dal tecnico dei toscani e da Runjaic.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. Allenatore: Kosta Runjaic.

Leggi anche
Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali: la scelta di Di Francesco su Sottil
Di Francesco su Sottil: “Nell’uno contro uno è strepitoso. Gli serve continuità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA